Начался прием заявок на конкурс субсидий на поддержку многодетных семей Якутска

Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска сообщает о том, что начинается прием заявок на конкурс среди некоммерческих организаций, на оказание муниципальной поддержки в форме субсидии из бюджета, для реализации мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей города Якутска согласно порядку, утвержденным постановлением № 255 от 29.08.2022 «О внесении изменений в порядок предоставления субсидии из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое обеспечение затрат некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для реализации мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей города Якутска, утвержденный постановлением Окружной администрации города Якутска от 13 августа 2021 года № 278п»

Заявки принимаются с 31 августа по 29 сентября 2022 года (включительно) по адресу г. Якутск, ул. Хабарова 27/1, п. 4.

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете городского округа «город Якутск» на текущий финансовый год и плановый период;

Критерии и категории отбора получателей субсидии:

— общий охват благополучателей по юридическим услугам не менее 50 человек;

— общий охват благополучателей по оказанию консультаций по общим вопросам не менее 100 человек;

— общий охват благополучателей от акций – не менее 300 детей;

— наличие основной базы и собственных ресурсов для реализации проекта, а именно: помещение площадью не менее 70 кв.м. для размещения не менее 20 человек;

— оплата услуг сторонних организаций не более 20% от общего размера субсидии;

— прочие расходы, связанные с реализацией программы, но не более 30% от общего размера субсидии.

Требования, которым должны соответствовать участники отбора:

а) наличие опыта, необходимого для достижения результатов предоставления субсидии;

б) наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей предоставления субсидии;

в) наличие материально-технической базы, необходимой для достижения целей предоставления субсидии;

г) для подтверждения соответствия участника отбора требованиям, предусмотренным настоящим пунктом предоставляются следующие документы:

— заявка на получение субсидии, включающее в себя согласие на обработку персональных данных, по форме, утвержденной Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц);

— копия устава, в случае подачи заявки индивидуальным предпринимателем — копия паспорта и свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя;

— выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, оформленную не ранее двух месяцев до момента подачи документов на отбор, или ее нотариально заверенную копию;

— копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

копия документа, подтверждающая назначение на должность руководителя (приказ, решение участников и т.п.) или лица замещающего руководителя, уполномоченного на право подписания договора от имени Получателя субсидии;

— копия доверенности, на подписание заявки на участие в отборе от имени Претендента;

— штатное расписание на текущий год, утвержденное руководителем;

— сведения о юридических лицах, в отношении которых не введена процедура банкротства, проверяются на официальном сайте Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) или на официальном сайте «Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

— программа (проект) которая должна в себя включать: — общую характеристику ситуации на начало реализации программы (проекта), значение показателей; — цель (цели) и задачи программы (проекта); — описание основных мероприятий, этапы и сроки реализации программы (проекта), смету предполагаемых поступлений и планируемых расходов, ее обоснование, текстовую часть описания основных мероприятий и сроков реализации; — механизм управления реализацией программы (проекта); — ожидаемые результаты реализации программы (проекта); — смета расходов на обеспечение деятельности некоммерческой организации на очередной финансовый год, утвержденная правлением некоммерческой организации.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются в Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Хабарова 27/1, п. 4, к.т. 40-88-46

Заявка предоставляется: в рабочие дни с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч.