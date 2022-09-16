Начался прием заявок на конкурс гранта на поддержку приемных семей Якутска

Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска сообщает о том, что начинается прием заявок на конкурс среди приемных семей, имеющих несовершеннолетних детей, а также, детей достигших совершеннолетия и обучающихся по очной форме в образовательном учреждении высшего (среднего) профессионального образования, имеющего государственную аккредитацию, но не позднее достижения ими возраста 23 лет, на оказание поддержки в форме гранта из бюджета, согласно положению, утвержденное Постановлением Окружной администрации города Якутска № 283 от 14.09.2022 г. «О внесении изменений в Положение о гранте главы городского округа «город Якутск» «Поддержка приемной семьи», утвержденное Постановлением Окружной администрации города Якутска от 21 марта 2013 года N 42п».

Заявки принимаются с 16 сентября по 15 октября 2022 года (включительно) по адресу г. Якутск, ул. Хабарова 27/1, п. 4.

Критерии и категории отбора получателей гранта:

— соответствие проекта целям и задачам;

— актуальность проекта семьи;

— количество детей, воспитывающихся в приемной семье;

— достижения членов семьи.

Требования, которым должны соответствовать участники отбора:

— грант предоставляется трем приемным семьям, проживающим на территории городского округа «город Якутск», прошедшие конкурсный отбор на реализацию проекта, направленного на создание условий для комфортной жизнедеятельности и саморазвития семьи;

— предоставили конкурсную документацию в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 настоящего Положения;

— прошли отбор в соответствии с критериями, указанными в пункте 1.6. настоящею Положения.

Для участия в конкурсе грантозаявитель в течение 30 (тридцати) рабочих дней после официального объявления о проведении конкурса, представляет Агентству следующие документы и материалы:

— заявление об участии на предоставление гранта по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению;

— копии документов, удостоверяющих личность;

— представление-ходатайство главы административного округа/пригородной администрации по месту жительства;

— характеристику семьи за подписью ответственного лица, заверенную печатью административного округа/пригородной администрации городского округа «город Якутск»;

— анкету семьи установленной формы согласно приложению N 2 к настоящему положению;

— справку о составе семьи;

— справку с места учебы, подтверждающую обучение совершеннолетнего ребенка (совершеннолетних детей) приемной семьи по очной форме в образовательном учреждении (при наличии);

— копию свидетельства о заключении брака (при наличии);

— альбом семьи (не более 5 листов формата А4 или электронный вариант), содержащий фотоматериалы о жизнедеятельности семьи;

— грантовый проект, содержащий основные показатели проекта:

а) цель и задачи проекта,

б) сроки реализации проекта,

в) смету расходов, необходимых для реализации проекта в пределах средств гранта.

— Официальный документ, подтверждающий статус приемной семьи.

Заявки и документы для участия в конкурсе принимаются в Управление общественных связей и молодежной политики Окружной администрации города Якутска по адресу: г. Якутск, ул. Хабарова 27/1, п. 4, к.т. 40-88-46

В рабочие дни с 8.30 до 17.30, обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч.