Начался прием заявок на фестиваль «Гордость земли родной»

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает мужские самодеятельные коллективы и сольных исполнителей принять участие в Республиканском межнациональном фестивале «ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РОДНОЙ».

Фестиваль пройдет 22 февраля 2023 г. Приурочен к Году труда в Республике Саха (Якутия), Году педагога и наставника в Российской Федерации.

Направления: «Народное пение» и «Эстрадный вокал».

Солистам разрешается использование фонограммы с прописанным бэк-вокалом, не дублирующим основную мелодию.

— «Народное пение» (солисты, ансамбли). Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла или собственный аккомпанемент. Приветствуется исполнение с «живым» инструментальным сопровождением. Участники фестиваля исполняют 1 песню на патриотическую тему.

— «Эстрадный вокал» (солисты, ансамбли). Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла или собственный аккомпанемент.

Взнос 300 р. с участника.

Прием заявок

e-mail: Alexandradk@mail.ru

e-mail: Suraluma@bk.ru

Оргкомитет: 32-83-86

главный координатор – Шишигина Любовь Егоровна (Whatsapp) 89141008874;

Сибирякова Александра Максимовна (Whatsapp) 89644276774;

Старостина Александра Егоровна 89142326060

677000, г. Якутск, ул. Пояркова, д.4; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, кабинет 141.

тел/ факс: 8(4112) 32-80-77.