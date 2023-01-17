Начался прием заявок на фестиваль «Гордость земли родной»
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского приглашает мужские самодеятельные коллективы и сольных исполнителей принять участие в Республиканском межнациональном фестивале «ГОРДОСТЬ ЗЕМЛИ РОДНОЙ».
Фестиваль пройдет 22 февраля 2023 г. Приурочен к Году труда в Республике Саха (Якутия), Году педагога и наставника в Российской Федерации.
Направления: «Народное пение» и «Эстрадный вокал».
Солистам разрешается использование фонограммы с прописанным бэк-вокалом, не дублирующим основную мелодию.
— «Народное пение» (солисты, ансамбли). Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла или собственный аккомпанемент. Приветствуется исполнение с «живым» инструментальным сопровождением. Участники фестиваля исполняют 1 песню на патриотическую тему.
— «Эстрадный вокал» (солисты, ансамбли). Сопровождение: фонограмма (минус/минус+бэк у солистов), а капелла или собственный аккомпанемент.
Взнос 300 р. с участника.
Прием заявок
e-mail: Alexandradk@mail.ru
e-mail: Suraluma@bk.ru
Оргкомитет: 32-83-86
главный координатор – Шишигина Любовь Егоровна (Whatsapp) 89141008874;
Сибирякова Александра Максимовна (Whatsapp) 89644276774;
Старостина Александра Егоровна 89142326060
677000, г. Якутск, ул. Пояркова, д.4; Дом дружбы народов имени А.Е. Кулаковского, кабинет 141.
тел/ факс: 8(4112) 32-80-77.
+7 (999) 174-67-82
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