Начался подсчет голосов на выборах в Алданском и Чурапчинском районах

Ровно в 20.00 час. все 4 избирательных участка в Чурапчинском улусе и 28 избирательных участков в Алданском районе закрылись. Члены участковых избирательных комиссий приступили к процедуре подсчёта голосов избирателей. Подсчет голосов избирателей начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования. При проведении процедуры подсчёта голосов присутствуют наблюдатели.

Напомним, что в Алданском районе сегодня завершилось трехдневное голосование на выборах главы Алданского района, в Чурапчинском улусе проводились выборы главы Соловьевского наслега и главы Хоптогинского наслега.

Явка на муниципальных выборах 17 апреля 2022 года по состоянию на 18.00 часов

На досрочных выборах главы Алданского района по состоянию на 18.00 часов 17 апреля 2022 г. явка составила 24,25 % от общего числа избирателей.

На досрочных выборах главы Соловьевского наслега явка составила 48,32%, на досрочных выборах главы Хоптогинского наслега — 42,59%.

На избирательных участках работают наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты республики.

Неукоснительно соблюдаются меры санитарно-эпидемиологической безопасности. Нарушений избирательного законодательства и жалоб не зафиксировано.