Начался отбор участников республиканского совещания молодых писателей

С 28 по 30 марта в Якутске пройдет XXIII республиканское совещание молодых писателей. Заявки на участие принимаются с 14 февраля 2022 г.

Организаторами республиканского совещания молодых писателей являются Союз Писателей Якутии, Министерство культуры и духовного развития РС(Я), Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я) и Ассоциация «Писатели Якутии». Отметим, данное мероприятие возобновлено в 2004 году. Первое Всесоюзное совещение молодых писателей в Якутии проводилось в 1947 году.

На совещание могут принять участие молодые и начинающие литераторы от 18 до 40 лет. Отбор участников будет проводиться заочно с 14 февраля по 6 марта. Прошедшие конкурс заочного этапа станут участниками совещания и будут участвовать в работе секций очно. По итогам совещания все участники очного этапа получат сертификат об участии XXIII республиканском совещании молодых писателей.

Требования к участникам:

Якутская поэзия – 5-10 избранных поэтических произведений;

Якутская проза – 1-3 рассказа или 1 крупное произведение;

Русскоязычная литература – поэзия (5-10 избранных поэтических произведений) и проза (1-3 рассказа или 1 крупное произведение);

Литература коренных малочисленных народов Севера (без возрастных ограничений);

Драма – 1 одноактное произведение, на якутском, русском языках и на языках коренных малочисленных народов Севера (без возрастных ограничений);

Детская литература – поэтические (5-10 избранных поэтических произведений) и прозаические (1-3 рассказа или 1 крупное произведение) произведения на якутском языке;

Критика – 1-3 критических статей, рецензий на якутском языке (без возрастных ограничений).

Участники отправляют все материалы на электронную почту ederlit@mail.ru одним файлом (портфолио с произведениями). Портфолио участника обязательно (ФИО, возраст участника, постоянное место проживания, профессия, место работы, контактные данные, краткая биография).

Технические требования: шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал между строками 1,0 кегель, кроме этого, участникам якутоязычных секций необходимо напечатать свои произведения используя якутский шрифт.