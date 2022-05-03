03.05.2022
18:11
957

Погода

Начался ледоход на Лене!

Ледоход миновал Усть-Кут, сообщает очевидец, который снял видео о начале движения льда на реке Лена в верховьях. Через несколько дней великая река освоюодится от льда и в Якутии сразу наступит лето1

Фото: Whatsapp
Источник: Whatsapp
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх