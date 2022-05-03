Начался ледоход на Лене!

Ледоход миновал Усть-Кут, сообщает очевидец, который снял видео о начале движения льда на реке Лена в верховьях. Через несколько дней великая река освоюодится от льда и в Якутии сразу наступит лето1

Фото: Whatsapp Источник: Whatsapp

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