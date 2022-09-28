Начался конкурс «Пою мою Республику»
Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского проводит дистанционный республиканский конкурс исполнителей патриотической песни и стихотворений «Пою мою Республику», приуроченный к Году культурного наследия народов России, Году матери и 100-летию образования Якутской АССР. Прием заявок до 23 октября 2022 г.
Номинации фестиваля:
«Вокал» — народный, эстрадный (соло, дуэт, трио, ансамбли, хоры)
«Устное народное творчество» (былины, сказы, стихотворение на языках народов)
Конкурсанты исполняют произведения о Якутии, о Родине или родном крае, о дружбе народов, авторские произведения на заданную тему.
Хронометраж каждой постановки не должен превышать 3,5 – 4 минут.
Для участия в фестивале-конкурсе необходимо не позднее 23 октября 2022 года направить на электронный адрес ddn_konkurs@mail.ru заявку установленного образца и видеоматериал хорошего качества с пометкой «Пою мою республику». Просьба отправлять видеоматериал заранее, не дожидаясь окончания срока подачи заявок.
В фестивале принимают участие отдельные исполнители, коллективы дошкольных, средних общеобразовательных учебных заведений, ССУЗов, ВУЗов и все другие следующим возрастным категориям:
I категория: 4 — 6 лет (детские сады);
II категория: 7- 11 лет (1-5 классы);
III категория:12 -17 лет (6-11 классы);
IV категория: 18 — 35 лет;
V категория: от 35-50 лет;
VI категория: от 50 лет и старше
VII категория: смешанная группа
Оргкомитет: 32-83-86, 8(914)104-46-27
Положение конкурса на сайте http://ddnykt.ru/?p=37751
+7 (999) 174-67-82
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