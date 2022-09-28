Начался конкурс «Пою мою Республику»

Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского проводит дистанционный республиканский конкурс исполнителей патриотической песни и стихотворений «Пою мою Республику», приуроченный к Году культурного наследия народов России, Году матери и 100-летию образования Якутской АССР. Прием заявок до 23 октября 2022 г.

Номинации фестиваля:

«Вокал» — народный, эстрадный (соло, дуэт, трио, ансамбли, хоры)

«Устное народное творчество» (былины, сказы, стихотворение на языках народов)

Конкурсанты исполняют произведения о Якутии, о Родине или родном крае, о дружбе народов, авторские произведения на заданную тему.

Хронометраж каждой постановки не должен превышать 3,5 – 4 минут.

Для участия в фестивале-конкурсе необходимо не позднее 23 октября 2022 года направить на электронный адрес ddn_konkurs@mail.ru заявку установленного образца и видеоматериал хорошего качества с пометкой «Пою мою республику». Просьба отправлять видеоматериал заранее, не дожидаясь окончания срока подачи заявок.

В фестивале принимают участие отдельные исполнители, коллективы дошкольных, средних общеобразовательных учебных заведений, ССУЗов, ВУЗов и все другие следующим возрастным категориям:

I категория: 4 — 6 лет (детские сады);

II категория: 7- 11 лет (1-5 классы);

III категория:12 -17 лет (6-11 классы);

IV категория: 18 — 35 лет;

V категория: от 35-50 лет;

VI категория: от 50 лет и старше

VII категория: смешанная группа

Оргкомитет: 32-83-86, 8(914)104-46-27

Положение конкурса на сайте http://ddnykt.ru/?p=37751