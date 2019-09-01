01.09.2019
13:11
172
Культура & Образование
Начался дубляж фильма «Надо мною солнце не садится»
Началась запись дубляжа на русском языке якутского фильма «Надо мною солнце не садится».
Об этом сообщил в Инстаграм актер, исполнитель главной роли фильме Иван Константинов.
Роли озвучивают настоящие профессионалы — известные российские актеры театра кино и дубляжа Прохор Чеховской (Алтан) и Борис Токарев-Хрунов (Байбал).
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