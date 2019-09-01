01.09.2019
13:11
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Культура & Образование

Начался дубляж фильма «Надо мною солнце не садится»

Началась запись дубляжа на русском языке якутского фильма «Надо мною солнце не садится».

Об этом сообщил в Инстаграм актер, исполнитель главной роли фильме Иван Константинов.

Роли озвучивают настоящие профессионалы — известные российские актеры театра кино и дубляжа Прохор Чеховской (Алтан) и Борис Токарев-Хрунов (Байбал).

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