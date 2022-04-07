Начался четвертый этап амнистии капиталов

Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) сообщает, что в период с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года проходит четвертый этап амнистии капиталов.

В рамках амнистии физическим лицам предоставляется возможность добровольно задекларировать свое имущество, активы (в том числе оформленные на номинальных владельцев), а также зарубежные счета и контролируемые иностранные компании (КИК) в обмен на освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей и неисполнение требований законодательства о валютном регулировании и валютном контроле.

К условиям, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств, ценных бумаг и других финансовых активов. Так, помимо акций или облигаций можно будет задекларировать, например, производные финансовые инструменты.

Прием специальных деклараций по-прежнему осуществляется в любом территориальном налоговом органе, а также в центральном аппарате ФНС России. Отправление по почте и подача уточненной декларации не допускается

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России http://www.nalog.gov.ru запущена промостраница, где можно скачать декларацию, узнать, как правильно ее заполнить и другую полезную информацию о декларировании.