Начался буддистский новый год «Сагаалган»

Праздник Сагаалган, в переводе «Белый месяц», — один из самых любимых и популярных не только в Бурятии, но и в других регионах страны. Праздник начинается в первый день весеннего новолуния и длится целый месяц. В 2020 году — Сагаалган начался 24 февраля. Считается, что от этого дня зависит благополучие человека и всего мира в последующие 12 месяцев.

Примечательно, что в этом году жители и гости Москвы получат уникальную возможность стать очевидцами первой встречи Восточного Нового года «Сагаалган» в Государственном кремлевском дворце. Как сообщает пресс-офис мероприятия, на праздник в Кремль приглашены официальные лица: заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр транспорта РФ Евгений Дитрих, мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол, глава Республики Калмыкии Бату Хасиков, губернаторы регионов СФО и ДФО.

На главную сцену страны 25 и 26 февраля в 19:00 час. по московскому времени выйдут лучшие солисты и коллективы не только из Бурятии, но и мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Уникальное шоу, в котором примут участие около 300 артистов, поставлено с использованием современных технологий и мультимедиа. Оно отразит всю жанровую палитру искусства трех буддийских регионов России: музыкальный театр и эстраду, цирк и инструментальное народное исполнительство, этническое вокальное искусство и современную хореографию.

В Гербовом зале Кремля также развернется выставка, рассказывающая об обычаях, верованиях, культуре и быте народов, населяющих Бурятию.

Кроме того, зрители смогут получить консультации специалистов единственного в России Центра Восточной медицины, который оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, а также получить астрологический прогноз у буддийских лам-зурхайчи.

По словам режиссера постановки Леонида Ситова, для буддистов празднование в Кремле приобретает большую значимость. «На впечатляющей по масштабам сцене Кремлевского дворца зрители увидят метафорическое изображение воды, дерева, огня, земли и металла, а концертная программа будет отражаться в соответствующих им пяти тематических блоках», – отмечает режиссер постановки.

Отметим, что Сагаалган ежегодно отмечается и в Якутии под руководством бурятской общины. В этом году праздничный концерт, посвященный «Сагаалган-2020» состоится в пятницу 28 февраля в 18.30 в Доме дружбы народов им.А.Е.Кулаковского. В программе гостья из Бурятии — композитор, певица Сэсэг Бадмаева. Своим талантом зрителей также порадуют детский бурятский ансамбль «Наранай Туяа», танцевальный ансамбль «Наран», артисты Владимир Степанов, Баярма Норбоева и многие другие.

Председатель бурятской общины «Байкал» города Якутска Арсалан Номтоев поздравляет жителей и гостей республики с праздником: «Сагаалган — самый любимый и главный праздник у бурятов. У восточных народов считается, что человек обновляется и очищается не мгновенно, а постепенно, в течение 30 дней месяца. В этот период прекращались ссоры и даже войны, отдаются все долги и прощаются все обиды. Буддисты посещают дацан, храмы, чествуют родителей, навещают родственников и друзей, тех, с кем долго не встречался».

Бурятская община г.Якутска славится своей сплоченностью, в ее состав входит много молодежи, которые полны энтузиазма и оптимизма в сохранении и развитии национальной культуры и традиций своего народа. Бурятская община была создана в феврале 1991 года и является одним из старейших национально-культурных объединений Якутии.

На сегодняшний день в республике проживает более семи тысяч бурятов. Самый северный буддийский храм в мире – дацан был торжественно открыт в Якутске 2 октября 2014 года. Открытие было приурочено к 250-летию этой религии в России.

Сагаалган принято встречать в семейном кругу за богатым столом, главным украшением которого является «белая пища»: сливки, творог, саламат, сладкие молочные пенки. Славится бурятское застолье и мясными блюдами: ароматным бухлёром, супом с домашней лапшой и, конечно же, сочными буузами. В течение месяца в буддийских дацанах идут молебны и обряды; родственники и друзья ходят в гости, общаются и дарят друг другу подарки.