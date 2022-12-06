Началось строительство пристроя к зданию школы № 26

В Якутске забили первую сваю дополнительного здания средней школы № 26.

Торжественная установка первой сваи дополнительного здания Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 имени Елизаветы Юльевны Келле-Пелле» (с углубленным изучением отдельных предметов) города Якутска состоялась 6 декабря.

Новое здание пристроя рассчитано на 315 мест. Строительство дополнительного здания направлено на создание современной образовательной среды для учащихся г. Якутска.

Трехэтажное здание будет состоять из 4-х блоков: блок учебных кабинетов для учащихся II-III ступени, спортивный блок, столовая, медицинский блок. Общая площадь нового здания составит более 4300 кв. метров.

Заказчиком выступает МКУ «Главстрой» города Якутска, генеральный подрядчик – ООО «Кинг – 95».

Министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Ирина Любимова во время церемонии отметила, что на днях в городе Якутске откроют пристрои к школам № 5 и № 12.

«В Якутске активно строят и вводят дополнительные площади для школ. В 2023 году продолжится строительство пристроев к Хатасской школе, школам № 26 и № 29. Все это делается для создания новых мест, повышения качества образования и ликвидации второй смены в городе», — сказала министр.

Глава города Якутска Евгений Григорьев подчеркнул, что в этом году в школе № 26 не только провели работу по началу строительства пристроя, но и в следующем году будет проведен капитальный ремонт здания школы.

«До 2032 года мы должны создать в Якутске 17 тысяч ученических мест – это позволит нам прийти к совершенно новому уровню образования. Мы благодарим за реализацию масштабный и нужных проектов для нашего города руководство республики и страны», — сказал Евгений Григорьев.

Директор средней общеобразовательной школы № 26 им. Е.Ю. Келле-Пелле Айаан Васильев заверил, что педагоги школы будут неуклонно повышать качество обучения школьников.

«От имени двух тысяч учеников, учителей и родителей благодарим Правительство Якутии, Окружную администрацию города Якутска, строителей за строительство к нашей школе пристроя на 315 мест. Надеемся, что пристрой будет введен уже через год и уверены, что строители качественно и в срок завершат строительство», — сказал директор.

Коллектив школы № 26 с началом строительства также поздравили народный депутат Республики Саха (Якутия) Татьяна Егорова, председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов.

Отметим, в настоящее время в средней общеобразовательной школе № 26 обучается 1900 детей в две смены. В 2020 и 2021 годах школа вошла в топ лучших школ Дальневосточного федерального округа, по мнению рейтингового агентства Raex (Раэкс аналитика). В 2021 году школа стала участником федерального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Республики Саха (Якутия) в рамках национального проекта «Образование».