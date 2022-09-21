21.09.2022
14:45
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Судебная хроника

Началось рассмотрение уголовного дела подельника Сусанны Рожиной

Дело Рината Абсалихова начало рассматриваться в якутском городском суде — передает канал общественно-политической газеты «Якутск Вечерний». Напомним, что ему предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере и в мошенничестве в особо крупном размере. Свою вину Абсалихов признал частично.

Фото: News.Ykt.ru
Источник: https://t.me/yakutsk_vecherniy

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