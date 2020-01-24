Рассмотрение меры пресечения фигурантам резонансного уголовного дела (обновляется)

Сегодня, 24 января в Якутском городском суде началось рассмотрение меры пресечения в отношении фигурантов резонансного дела – экс-вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА, генерального директора ООО «Утум-инвест» Георгий КАРАМЗИНА, соучредителя и директора ООО «Утум-дизайн» Татьяны САМСОНОВОЙ.

Следователь БЕЛЯНИН подал в суд ходатайство по мере пресечения в отношении подследственных.

Дело рассматривает судья Евгений ЛУКИН.

Напомним, что предыдущее рассмотрение состоялось 30 октября и закончилось поздней ночью уже 31 октября 2019 года. Судья НИКОЛАЕВА тогда вынесла решение о продлении меры пресечения – содержание под стражей в отношении Гоголева и Карамзина до 5 февраля 2020 года. Самсонова была оставлена под домашним арестом, и получила ряд послаблений.

И вот, сегодня новое рассмотрение в суде. С ходатайством вышел следователь БЕЛЯНИН.

Судья Евгений Лукин рассмотрел ходатайство следователя Валерия Белянина о продлении срока пребывания в следственном изоляторе Георгия Карамзина.

Его доставили в суд из СИЗО, и он присутствовал на заседании за решеткой.

В зале суда находились его сын Олег, а так же родители Василия Гоголева.

Судья зачитал ходатайство адвоката ГАРКАВИНА о переносе суда по причине того, что он находится в командировке в Мохсоголлохе. Сам Георгий Карамзин тоже ходатайствовал о переносе суда, так как другие его защитники тоже отсутствуют.

Судья удовлетворил эти ходатайства, но предупредил, что если в течение 5 суток адвокаты не явятся, суд назначит Карамзину других защитников. Объявлен перерыв до 30 января.

Следующим будет рассмотрено аналогичное ходатайство по Василию Гоголеву. В зале добавился еще один слушатель — Антон ЖОНДОРОВ, друг Василия Гоголева.

Добавлено в 12.46

Отвечая на вопросы судья, Василий Гоголев сообщил, что у него ревматоидное заболевание с подозрением на болезнь БЕХТЕРЕВА. И если Георгий Карамзин сказал, что является гендиректором ООО «Утум-инвест», то Гоголев сообщил, что нигде не работает.

Следователь подал ходатайство о закрытом рассмотрении дела, так как будет оглашена личная переписка, которая не подлежит оглашению. Ходатайство следователя поддержали обвинение и защита. Судья удалился на перерыв.

Добавлено в 13.03

После перерыва судья Лукин зачитал решение об удовлетворении ходатайства следователя и рассмотрении дела в закрытом режиме. Все слушатели покинули зал судебного заседания. О решении суда сообщим в ближайшее время.

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