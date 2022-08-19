Началось обучение организаторов выборов

В Намском улусе началось обучение членов участковых избирательных комиссий. Сегодня, 19 августа, проведен первый семинар для руководящего состава УИК. Секретарь Центризбиркома РС (Я) Алла Самойлова и член Центризбиркома РС (Я) Евгений Рябченко изложили основные моменты организации работы участковой избирательной комиссии: проведение досрочного голосования, голосование вне помещения, порядок проведения голосования в день голосования . Для участников семинара, а их было около 60 человек, проведены практические занятия по включению избирателей в список избирателей, оформлению протокола об итогах голосования, последовательности действий членов УИК после окончания голосования. Во время учебы разобраны практические ситуации, возникающие на избирательных участках , а также проведено тестирование с целью закрепления полученных знаний. По отзывам участников семинара формат обучения в сочетании теории и практики намного эффективней, чем стандартные лекции.