Началось голосование городского конкурса «Зелёный кубок Столицы»
В эти дни начался первый этап голосования на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление в номинации «Цветущий двор», в рамках ежегодного городского конкурса «Зелёный кубок Столицы».
Для определения победителей Окружного этапа конкурса «Зелёный кубок Столицы», просим голосовать в социальных сетях по ссылкам:
— Автодорожный округ — https://vk.com/public212829134;
— Гагаринский округ — https://vk.com/id712628927;
— Губинский округ — https://vk.com/id730126912, https://t.me/c/1647162542/622;
— Октябрьский округ — https://vk.com/okt.okrug;
— Промышленный округ — https://t.me/promokrug, https://vk.com/prom_okrug_ykt
— Сайсарский округ — https://vk.com/id714012507;
— Строительный округ — https://t.me/stroitokrug;
— Центральный округ — https://vk.com/upravacentr;
— с. Пригородный — https://t.me/+c55gaE3nmzxiZGEy;
— с. Табага — https://vk.com/public214916703, https://t.me/tknadmin;
— с. Хатассы — https://vk.com/khts_life;
— Тулагино-Кильдямский наслег — https://vk.com/tulagino;
— с. Марха — https://vk.com/id586554235;
— с. Маган — https://t.me/+3YVd3wjLRrNmODc6;
— п. Кангалассы — https://vk.com/id722410790.
Итоги конкурса будут подведены к 11 сентября. Победителей будут чествовать во время праздничных мероприятий, посвященных 390-летию города Якутска.
+7 (999) 174-67-82
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