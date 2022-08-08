Началось голосование городского конкурса «Зелёный кубок Столицы»

В эти дни начался первый этап голосования на лучшее содержание, озеленение и цветочное оформление в номинации «Цветущий двор», в рамках ежегодного городского конкурса «Зелёный кубок Столицы».

Для определения победителей Окружного этапа конкурса «Зелёный кубок Столицы», просим голосовать в социальных сетях по ссылкам:

— Автодорожный округ — https://vk.com/public212829134;

— Гагаринский округ — https://vk.com/id712628927;

— Губинский округ — https://vk.com/id730126912, https://t.me/c/1647162542/622;

— Октябрьский округ — https://vk.com/okt.okrug;

— Промышленный округ — https://t.me/promokrug, https://vk.com/prom_okrug_ykt

— Сайсарский округ — https://vk.com/id714012507;

— Строительный округ — https://t.me/stroitokrug;

— Центральный округ — https://vk.com/upravacentr;

— с. Пригородный — https://t.me/+c55gaE3nmzxiZGEy;

— с. Табага — https://vk.com/public214916703, https://t.me/tknadmin;

— с. Хатассы — https://vk.com/khts_life;

— Тулагино-Кильдямский наслег — https://vk.com/tulagino;

— с. Марха — https://vk.com/id586554235;

— с. Маган — https://t.me/+3YVd3wjLRrNmODc6;

— п. Кангалассы — https://vk.com/id722410790.

Итоги конкурса будут подведены к 11 сентября. Победителей будут чествовать во время праздничных мероприятий, посвященных 390-летию города Якутска.