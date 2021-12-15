Началось ежегодное послание главы Якутии — прямая трансляция

Сегодня, 15 лекабря, в 12 часов глава Якутии Айсена Николаева обратился с ежегодным посланием государственному собранию Ил Тумэн.

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Руководитель региона озвучит стратегические направления развития республики на ближайшую и долгосрочную перспективу, основные векторы деятельности регионального парламента, правительства, органов местного самоуправления.

Традиционно послание огласят в присутствии сенаторов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы от Якутии, народных депутатов республики, членов правительства, руководства администрации главы и правительства региона, представителей судебной власти и прокуратуры, территориальных органов федеральной исполнительной власти по республике, глав городских округов, института уполномоченных в Якутии, руководителей предприятий и организаций, глав традиционных конфессий, общественных деятелей.

Кроме того, прямая трансляция будет доступна на онлайн площадках НВК «Саха» и радио «Тэтим».