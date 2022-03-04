04.03.2022
17:02
37

Якутия

Началось досрочное голосование на выборах главы Жиганска

13 марта 2022 года состоятся досрочные выборы главы МО «Жиганский эвенкийский национальный наслег» Жиганского национального эвенкийского района.

На указанных досрочных выборах зарегистрировано 3 кандидата:

1. БАЛЫКИН Дмитрий Валерьевич, выдвинут ЯРО ПП ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
2. ПОРТНЯГИН Степан Семенович, выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
3. ФЕДОТОВ Николай Афанасьевич, выдвинут в порядке самовыдвижения.

▶️ Досрочное голосование в помещении для голосования началось 2 марта 2022 года.

Источник: Телеграм-канал Центризбирком Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх