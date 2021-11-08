08.11.2021
11:21
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Якутия
Начало якутской зимы: идет массовый забой скота
В Якутии начался массовый забой скота. На рынках появилось свежее мясо. На снимках — Крестьянский рынок в эти дни.
Даже глава Якутии в Инстаграмме отметил наступивший сезон: Наступило долгожданное для якутян время — время забоя скота.
Күүтүүлээх кэтэһиилээх идэһэ кэмэ кэллэ. Саха дьоно тымныы, тыйыс кыһыммытын туоруурга этэ суох сатаммаппыт.
nikolaev_aisen
Фото: Сетевое издание Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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