08.11.2021
11:21
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Якутия

Начало якутской зимы: идет массовый забой скота

В Якутии начался массовый забой скота. На рынках появилось свежее мясо. На снимках — Крестьянский рынок в эти дни.

Даже глава Якутии в Инстаграмме отметил наступивший сезон: Наступило долгожданное для якутян время — время забоя скота.

Күүтүүлээх кэтэһиилээх идэһэ кэмэ кэллэ. Саха дьоно тымныы, тыйыс кыһыммытын туоруурга этэ суох сатаммаппыт.

nikolaev_aisen

Фото: Сетевое издание Sakhalife
Источник: Сетевое издание Sakhalife
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