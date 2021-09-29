Начальников городских управ Якутска выводят из состава чиновников

Они остаются на прежней должности, но не будут иметь статус муниципального служащего, об это сообщают EXO-YKT. Ранее в соцсетях распространилось сообщение о том, что начальников управ мэрия попросила написать заявление об увольнении.

Руководители управ округов сохраняют работу, но больше не являются муниципальными служащими. Из структуры городской администрации выведена штатная единица муниципального чиновника, выступающего в роли главного распорядителя бюджетных средств.

Эти функции переданы Департаменту по работе с территориями, в составе которого две штатные единицы. Изменения обусловлены необходимостью оптимизации структуры и количества муниципальных учреждений, расходов на административно-управленческий персонал, выстраиванием рациональной структуры и повышением эффективности управления, сообщает мэрия.

Городские округа сохраняются в форме восьми муниципальных казенных учреждений. Начальников управ освобождают от должности, затем снова принимают на работу в соответствии с новым штатным расписанием.

Структурные преобразования в городской администрации реализуются во исполнение указа главы Якутии об оптимизации численности государственных и муниципальных служащих на 30 процентов до 2024 года.