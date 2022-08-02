Начальник управления Генпрокуратуры РФ по ДФО Андрей Мондохонов провел личный граждан в Якутии

В нем приняли участие прокурор республики Максим Попов, руководители органов власти региона и местного самоуправления.

Проблемы, с которыми граждане обратились на прием, касались реализации жилищных и трудовых прав, разрешения коммунальных проблем, обеспечения благоприятной окружающей среды.

Так, двое заявителей, проживающих в столице республики и имеющих инвалидность в связи с тяжелыми хроническими заболеваниями, сообщили о непредоставлении им муниципалитетом в льготном порядке жилья в соответствии с требованиями закона.

Жительница г. Мирного, которая обратилась на прием по видеосвязи, попросила помощи в восстановлении нарушенных прав в связи с отказом Дирекции жилищного строительства республики в возмещении ей средств за изымаемое аварийное жилье по рыночной стоимости.

О проблемах, связанных с постоянным подтоплением дворовой территории многоквартирного дома, расположенного в с. Бердигестях, и ненадлежащей работой ливневой канализации рассказала жительница Горного района, чей прием также состоялся в формате видеосвязи.

Потерпевшей по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью сообщено о волоките при расследовании уголовного дела, нарушении ее прав на разумные сроки уголовного судопроизводства.

За помощью в оказании мер социальной поддержки, в реализации трудовых прав, устройстве детей в образовательные организации обратились граждане, прибывшие в республику с иных регионов.

Андрей Мондохонов дал поручение организовать по каждому обращению соответствующие проверки, принять эффективные меры реагирования.

Восстановление нарушенных прав каждого обратившегося на прием гражданина поставлено Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу на контроль.