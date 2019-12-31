Начальник УФСИН Якутии поздравляет с Новым 2020 годом и Рождеством
Уважаемые жители республики Саха (Якутия), дорогие коллеги и друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с наступающими новогодними праздниками – Новым 2020 годом и Рождеством Христовым!
С этими праздниками мы связываем наши надежды на добрые перемены и позитивные события.
Уходящий год был наполнен большой созидательной работой, открывал перед нами новые возможности, радовал сбывшимися надеждами и достижением намеченных целей.
На пороге Нового года мы строим планы на будущее. Каким он будет – зависит, в первую очередь, от нас самих.
Уверен, что усердный труд и ответственность перед обществом в наступающем году будут для нас залогом дальнейшего повышения результатов службы.
Пусть наступающий год будет для жителей Республики Саха (Якутия) годом развития и процветания! Пусть благополучие и взаимопонимание царят в ваших семьях!
Желаю Вам успехов, крепкого здоровья и хорошего настроения, радости и оптимизма на весь предстоящий год!
Начальник УФСИН полковник внутренней службы В.В. Дзюба
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