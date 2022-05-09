Начальник УФСИН поздравляет с Днем Победы
Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
Для всех нас – это самый главный, самый дорогой и священный праздник. Наш народ знает, что такое война, которая принесла в каждую семью горе и неисчислимые страдания.
Мы помним и чтим доблесть солдат Победы, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Они спасли Отечество и защитили мир.
Ветераны и их судьбы, преданность Родине – пример для всех нас. Мы преклоняемся перед вашими мужеством и силой духа и благодарим за бессмертный пример героизма и стойкости. Наш моральный долг – бережно хранить и передавать будущим поколениям память о событиях тех суровых лет, не допуская переписывания страниц истории.
Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!
С праздником! С Днем Великой Победы!
Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия)
полковник внутренней службы В.В. Седрисев
+7 (999) 174-67-82
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