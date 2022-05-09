09.05.2022
08:45
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Праздники

Начальник УФСИН поздравляет с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас – это самый главный, самый дорогой и священный праздник. Наш народ знает, что такое война, которая принесла в каждую семью горе и неисчислимые страдания.

Мы помним и чтим доблесть солдат Победы, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Они спасли Отечество и защитили мир.

Ветераны и их судьбы, преданность Родине – пример для всех нас. Мы преклоняемся перед вашими мужеством и силой духа и благодарим за бессмертный пример героизма и стойкости.  Наш моральный долг – бережно хранить и передавать будущим поколениям память о событиях тех суровых лет, не допуская переписывания страниц истории.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

полковник внутренней службы В.В. Седрисев

Источник: Пресс-служба УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

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