Начальник УФСИН поздравляет с Днем Победы

Дорогие ветераны!

Уважаемые жители Республики Саха (Якутия), коллеги!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Для всех нас – это самый главный, самый дорогой и священный праздник. Наш народ знает, что такое война, которая принесла в каждую семью горе и неисчислимые страдания.

Мы помним и чтим доблесть солдат Победы, которые плечом к плечу мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Они спасли Отечество и защитили мир.

Ветераны и их судьбы, преданность Родине – пример для всех нас. Мы преклоняемся перед вашими мужеством и силой духа и благодарим за бессмертный пример героизма и стойкости. Наш моральный долг – бережно хранить и передавать будущим поколениям память о событиях тех суровых лет, не допуская переписывания страниц истории.

Желаю всем здоровья, благополучия, успехов и всего самого доброго!

С праздником! С Днем Великой Победы!

Начальник УФСИН России по Республике Саха (Якутия)

полковник внутренней службы В.В. Седрисев