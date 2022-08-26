Начальник Томпонского отделения лесоохраны привлечена к уголовной ответственности

Прокуратурой Томпонского района поддержано государственное обвинение в отношении начальника Томпонского филиала ГКУ РС (Я) «Якутлесресурс».

По результатам судебного следствия установлено, что начальник Томпонского филиала ГКУ РС (Я) «Якутлесресурс» используя свое служебное положение, ввела в заблуждение 2 лесорубов о законности рубки лесных насаждений за пределами отведенного участка, в результате чего незаконно срублено 78 деревьев, причинен ущерб в размере около 700 000 руб., далее она же произвела реализацию незаконно добытой древесины.

По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимая признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения), ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (сбыт заведомо незаконно добытой древесины, совершенный в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения) и ей назначено наказание 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно сроком на 1 год, гражданский иск прокурора о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном размере.

Верховным судом республики приговор в отношении чиновницы оставлен без изменения.