Начальник Росгвардии Якутии продемонстрировал отличную физподготовку

Команда ГТО Якутии благодари коллектив территориального Управления Росгвардии Республики Саха (Якутия) «За вклад в реализации плана Правительства Республики Саха (Якутия) в развитии комплекса ГТО в Республике Саха (Якутия)», сообщает Спорт Якутии.

Начальник Росгвардии Якутии полковник полиции Сергей Челищев продемонстрировал отличную физическую подготовку, став обладателем золотого знака отличия комплекса ГТО и своим примером дал старт выполнению нормативов ГТО коллективу и сотрудников ведомства.

На сегодняшний день более 118 сотрудников стали обладателями нагрудных знаков отличия комплекса ГТО, что подтверждает готовность к труду и обороне!

Начальник Управления Росгвардии Якутии полковник полиции Сергей Челищев отметил «Мы поддерживаем движение ГТО и здоровый образ жизни. Спортивные испытания делают выносливее не только физически, но и укрепляют командный дух».

Вчера, 28 декабря начальник Регионального центра Всероссийского физкультурно — спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» Республики Саха (Якутия) Александр Брызгалов вручил Благодарственные письма Регионального оператора и Регионального центра комплекса ГТО Якутии Сергею Челищеву.

Партнёрства ведомства и комплекса ГТО продолжается.