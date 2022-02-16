16.02.2022
09:21
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Происшествия

Начальник почты ограбил почту

В Оленекском районе прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению работника почты в хищении денежных средств в особо крупном размере.

Прокуратура Оленёкского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника одного из отделений почтовой связи Оленекского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ(присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия обвиняемая, занимая должность начальника отделения почтовой связи, с использованием своего служебного положения совершила хищения денежных средств из сейфа отделения почты, а также путем перечисления на свой расчетный счет в общей сумме более 2 млн рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой района в суд для рассмотрения по существу.

Фото: SakhaLife
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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