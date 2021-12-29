Начальник ответит в суде за обрушение моста через Агдары

Начальник управления строительного комплекса предстанет перед судом по обвинению в халатности, повлекшей обрушение моста в Сунтарском районе

Нюрбинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению начальника Муниципального казенного учреждения «Управление строительного комплекса» в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ – халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи лицом, ответственным за строительный контроль и приемку выполненных подрядной организацией работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Крестях-Хордогой» в Сунтарском районе республики, согласовал в своей части акт выполненных работ и не принял надлежащих мер к тому, чтобы обязать подрядную организацию устранить допущенные недостатки и нарушения, а также к приостановлению строительных работ.

В результате отсутствия должного контроля 16 июня 2020 года произошло частичное обрушение металлического арочного моста через реку Агдары, повлекшее его частичное разрушение.

Следователи установили, в результате произошедшего отсутствовало надлежащее дорожное сообщение между населенными пунктами Сунтарского района, что повлекло повышение социальной напряженности.

В ходе следствия проведен большой объем процессуальных действий, экспертных исследований, результаты которых легли в основу обвинительного заключения.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее следователи направили в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего причинение крупного ущерба. Данное уголовное дело находится на рассмотрении.