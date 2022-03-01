Начальник МЧС Якутии поздравляет

Поздравление начальника ГУ МЧС России по РС(Я) генерал-майора внутренней службы Гарина П.С. с Всемирным днем гражданской обороны

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. По решению международной организации гражданской обороны темой празднования является – «гражданская оборона и работа с перемещенными лицами при катастрофах и кризисах; роль добровольцев и борьба с пандемиями».

«Воздействие этой пандемии не должно заставить нас забывать о страданиях людей из-за кризисов другого характера. Тем более что вирус возник в момент, когда планета начала страдать от эффектов изменения климата, а люди – от социально-политических кризисов, неизбежным следствием которых стало перемещение населения» — из обращения Генерального секретаря Нжупуо ЯП Мариату.

Международная организация гражданской обороны (МОГО) в настоящее время единственная межправительственная организация, которая специализируется в области гражданской обороны и защиты населения на международном уровне.

Основными целями международной организации гражданской обороны являются:

установление связи между национальными организациями ГО;

организация обучения и проведение научных исследований по вопросам защиты населения;

содействие обмену опытом и объединению усилий по оперативному реагированию на ЧС;

Россия стала полноправным членом этой организации в 1993 году. С тех пор Российскую Федерацию представляет в МОГО МЧС России. МЧС России, как главное координирующее ведомство, имеет разносторонний опыт успешного взаимодействия, как на двусторонней основе, так и в рамках реализации многосторонних инициатив. МЧС России для международной организации гражданской обороны является главным стратегическим партнером в части координации программ гуманитарных проектов, например:

Российско-армянский гуманитарный центр (2015- по н.вр.)

Российско-сербский гуманитарный центр (2013- по н.вр)

Повышение квалификации специалистов стран – членов МОГО

Разминирование территорий и объектов в Республике Сербия.

Необходимо также отметить, что в этом году 4 октября исполняется 90 лет со дня образования Гражданской обороны России, когда Совет Народных Комиссаров СССР утвердил Положение о противовоздушной обороне страны.

На данный момент международная организация гражданской обороны состоит из 60 государств – членов, 16 государств – наблюдателей и 22 аффилированных структур.

Дорогие ветераны гражданской обороны, пожарной охраны, военнослужащие, сотрудники и работники пожарных и спасательных подразделений, Государственной инспекции по маломерным судам!

От имени руководства Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) поздравляю Вас с Всемирным днем гражданской обороны и желаю Вам здоровья, семейного счастья и мирного неба над головой!

С уважением,

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) генерал-майор внутренней службы Гарин Павел Сергеевич