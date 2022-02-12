Начальник Хангаласского филиала «Сахатранснефтегаз» о работе и хобби — пчелах

О том, как совмещать работу на ответственной должности и хобби для души, рассказал новый герой рубрики «Сахатранснефтегаз в лицах», начальник Хангаласского эксплуатационного участка Управления газораспределительных сетей и по совместительству пчеловод Дмитрий Муксунов.

Хангаласский газовый участок – старейший среди других улусов эксплуатационный участок, созданный в 1969 году. Газификация Орджоникидзевского района участком «Якутмежрайгаза», треста по эксплуатации газового хозяйства, велась с параллельно с Якутском. С тех пор филиал значительно расширился и вырос по всем показателям. Если в то время сотрудников было пять человек, и они обслуживали 17 километров газопроводов в Покровске и Мохсоголлохе, то на сегодняшний день в Хангаласском эксплуатационном участке газового хозяйства работает 78 сотрудников, которые обслуживают 511 километров газопроводов в девяти населенных пунктах, 49 газораспределительных пунктов, 122 котельных, 264 коммунально-бытовых объекта, 8660 жилых домов и квартир.

За обширную работу несет ответственность начальник участка. Дмитрий Муксунов родился и вырос в Намском улусе, закончил Намскую улусную гимназию, а затем получил специальность «Теплогазоснабжение и вентиляция» в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке. С 2012 года живет в Покровске со своей семьей.

За шесть лет работы в газовом предприятии он сменил две должности. «Начал слесарем, а через год стал мастером участка. Можно сказать, что своими руками узнал все газовое хозяйство Хангаласского улуса, – рассказывает Дмитрий. – С июля прошлого года возглавил коллектив, благодарен руководству за оказанное доверие. Газовиком решил стать, потому что это очень важная и нужная для людей, благородная работа. Ни разу не пожалел о принятом решении прийти в газовое хозяйство. Надеюсь всю жизнь посвятить своему делу».

Единодушный и сплоченный коллектив Хангаласского участка не изменяет своим давним традициям: праздники и события они празднуют все вместе, будь то выезд на природу, подледную рыбалку; регулярно собираются для спорта, игр, конкурсов.

Свободное от работы время нужно посвящать любимым занятиям, уверен газовик. От смены деятельности разгружается напряжение, а хобби помогает сосредоточиться, ясно мыслить. «Поэтому просто отлично, что в нашей семье пчеловодство – практически семейное общее хобби. Так мы проводим время вместе, общаемся, приобщаем двух дочерей 5 и 9 лет. Начали заниматься этим делом с 2017 года с одного улья, в этом году у нас уже шесть семей. Приблизительно 18000 пчелок дали нам в прошлом году 75 литров меда. Теперь я почти никогда не покупаю сахар, нет необходимости – детям в кашку, в чай, в оладьи и другие блюда мы везде добавляем собственный мед», – делится глава семейства Муксуновых.

По его рассказам, перед покупкой пчел из Благовещенска он основательно подошел к процессу подготовки: обустройству места, закупке приспособлений, защитной одежды и всего необходимого. Сейчас пчелы для семьи практически в статусе домашних животных, летом их улья размещают на дачном участке, зимой переносят в отапливаемое помещение, где температура держится в районе 0-5 градусов. По признанию героя публикации, наблюдать за пчелами очень увлекательно, они – коллективные насекомые, с четкой иерархией, где у каждого его члена своя важная роль, все как у людей. Про полезные свойства натурального пчелиного меда знает каждый, и, по заверению газовика, регулярное потребление меда помогает ему не болеть с 2017 года.

«Да, советую всем заниматься пчеловодством, здесь конкуренции нет, поэтому все пчеловоды помогают друг другу. Чем больше пчел на планете, тем лучше. Особенно в свете того, что по всему миру фиксируется тенденция к вымиранию этих полезных насекомых», – подчеркивает руководитель участка.

«Когда человек и специалист увлечен своим делом, это сразу видно. Наверное, так и со мной. Я считаю, что нужно гордиться своей профессией. Молодым газовикам хотел бы посоветовать любить свою работу, цените себя и свой труд. Не бойтесь спрашивать, прислушивайтесь к мнению коллег, наставников, руководства и работайте в команде, – подмечает Дмитрий Муксунов. – Газовая сфера – быстроразвивающаяся, штатных единиц с каждым годом все прибавляется, работы хватит всем, главное, быть трудолюбивым и ответственным. Развития газовой компании не будет без пополнения ее рядов молодыми специалистами».