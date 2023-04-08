Начальницу почты в Верхнеколымске поймали на растрате

31-летняя руководитель Верхнеколымского филиала оператора почтовой связи в Якутии подозревается в растрате казённых денег, сообщает пресс-служба МВД по РС(Я).

В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики Саха (Якутия) совместно с региональным УФСБ России выявили 33-летнюю женщину, подозреваемую в присвоении бюджетных денежных средств. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).

По версии следствия, злоумышленница с января 2020 по февраль 2023 года, используя свое служебное положение, присвоила более 870 тысяч рублей. Чтобы скрыть свои противоправные действия, она вносила в отчётные документы заведомо ложные сведения. В ходе предварительного следствия фигурантка уголовного дела полностью возместила ущерб.