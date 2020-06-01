Начальница почты в Якутии присвоила 900 тысяч рублей

Прокуратура Усть-Янского района Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника одного из отделений почтовой связи. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, состоя в должности начальника почтового отделения, являясь материально-ответственным лицом, используя служебное положение, из корыстных побуждений, имея свободный доступ к денежным средствам, совершила присвоение денежных средств отделения почтовой связи в размере более 900 тыс.руб. путем перевода денежных средств на свою банковскую карту и карту своих знакомых, вводя их в заблуждение относительно законности полученных средств. Похищенными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано Заполярным МСО СУ СК РФ по Республике Саха (Якутия)