Начались выплаты выпускникам- 2020

Мера поддержки была инициирована региональным координатором партпроекта “Крепкая Семья”. Единовременную выплату получат почти 8 тысяч юных якутян

Выплаты в размере 5000 рублей начали поступать на счета выпускников одиннадцатых классов республики или их родителей, передает пресс-служба Министерства образования и науки РС (Я).

Ранее соответствующее решение принял Глава республики, секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев. О такой мере поддержки к главе республики обратилась региональный координатор проекта «Крепкая семья», председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алена Атласова.

«Мерами поддержки, в том числе за счет государственного бюджета Якутии, охвачены все возрастные категории детей, однако, с сожалением отмечаю, что без должного внимания остались 16- и 17-летние дети, многие из которых являются выпускниками общеобразовательных организаций. Выпускники сегодня стоят на пороге жизненно важных решений, в непростых будут сдавать ЕГЭ и нуждаются в поддержке государства», — отметила Алена Атласова.

«Дорогие выпускники, сейчас вы должны усердно готовиться к экзаменам, продолжать учиться и совершенствоваться. Наша республика – одна большая семья. И она всегда придёт на помощь и поддержит в трудную минуту!», – сказал Айсен Николаев, секретарь Якутского регионального отделения партии.

Напомним, для получения выплаты необходимо было написать заявление на имя директора образовательного учреждения, где обучался выпускник. Единовременные выплаты поступят в зависимости от того, когда было подано заявление.