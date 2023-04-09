Начались выборы в Мегино-Кангаласском улусе

Моменты открытия избирательного участка для голосования

Сегодня, 9 апреля 2023 года, начались досрочные выборы главы сельского поселения «Арангасский наслег» муниципального района «Мегино-Кангаласский улус» Республики Саха (Якутия).

Ровно в 8.00 час. утра в соответствии с избирательным законодательством избирательный участок открылся для голосования избирателей. День начался под торжественные звуки Государственного Гимна Российской Федерации.

Организует выборы УИК N 265 (председатель Любовь Цыпандина), на которую постановлением Центризбиркома Якутии возложены полномочия организующей выборы комиссии. На территории наслега образован один избирательный участок.

Всего в списки избирателей внесены 231 избиратель. В соответствии с избирательным законодательством, было проведено досрочное голосование в помещении УИК, на котором проголосовали 15 избирателей, которые по уважительным причинам будут отсутствовать по месту жительства и не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования.

Напомним, что в избирательные бюллетени внесены 2 кандидата:

Иванова Кыыдаана Андрияновна, 1993 г.р., ведущий программ службы радиовещания Филиала ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Саха», выдвинута ЯРО ЛДПР;

Кычкин Андрей Никитич, 1978 г.р., заместитель главы администрации СП «Арангасский наслег», выдвинут местным отделением ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ход голосования на избирательном участке контролируют наблюдатели от кандидатов и от Общественной палаты Якутии.

Дополнение 10 часов 00 минут

Явка на досрочных выборах главы Арангасского наслега Мегино-Кангаласского улуса на 10.00 час. составила 13,42 % избирателей, включенных в списки избирателей.

Голосование продолжается.