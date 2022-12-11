Политика
Начались выборы в четырех районах Якутии
Сегодня проводятся досрочные выборы глав четырех муниципальных образований республики, выборы главы Амгинского улуса (района), поселка Белая Гора Абыйского улуса (района), Сыланского наслега Чурапчинского улуса (района) и Мегино-Алданского наслега Томпонского района.
Ровно в 8.00 утра местного времени открылись и приступили к работе все 23 избирательных участка, задействованных в выборах. День во всех избирательных участках начался торжественно, с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации.
Всего на выборах в избирательные бюллетени внесены: в Амгинском улусе — 4 кандидата (все выдвинуты политпартиями), в поселке Белая Гора — 3 кандидата (2 от политпартий и 1 самовыдвиженец), в Мегино-Алданском наслеге — 2 кандидата (1 от политпартии и 1 самовыдвиженец), в Сыланском наслеге — 3 кандидата (1 от политпартии и 2 самовыдвиженца).
Таким образом, в выборах сегодня будут участвовать 12 кандидатов, в том числе выдвинутых: 4 – в порядке самовыдвижения, 4 – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 — ЛДПР, 1 — ВПП РОДИНА, 1 — ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ.
На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Якутии и от кандидатов.
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