Начались выборы в четырех районах Якутии

В избирательном участке Мегино-Алданского наслега Томпонского района. Процедура опечатывания ящиков для голосования

Сегодня проводятся досрочные выборы глав четырех муниципальных образований республики, выборы главы Амгинского улуса (района), поселка Белая Гора Абыйского улуса (района), Сыланского наслега Чурапчинского улуса (района) и Мегино-Алданского наслега Томпонского района.

Ровно в 8.00 утра местного времени открылись и приступили к работе все 23 избирательных участка, задействованных в выборах. День во всех избирательных участках начался торжественно, с исполнения Государственного Гимна Российской Федерации.

Всего на выборах в избирательные бюллетени внесены: в Амгинском улусе — 4 кандидата (все выдвинуты политпартиями), в поселке Белая Гора — 3 кандидата (2 от политпартий и 1 самовыдвиженец), в Мегино-Алданском наслеге — 2 кандидата (1 от политпартии и 1 самовыдвиженец), в Сыланском наслеге — 3 кандидата (1 от политпартии и 2 самовыдвиженца).

Таким образом, в выборах сегодня будут участвовать 12 кандидатов, в том числе выдвинутых: 4 – в порядке самовыдвижения, 4 – ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 — ЛДПР, 1 — ВПП РОДИНА, 1 — ПЕНСИОНЕРЫ РОССИИ.

На всех избирательных участках присутствуют наблюдатели от Общественной палаты Якутии и от кандидатов.