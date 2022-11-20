Начались выборы главы поселка Усть-Нера в Оймяконском районе

На досрочных выборах главы муниципального образования «Поселок Усть-Нера» Оймяконского района участвуют десять кандидатов, в т.ч. 7 самовыдвиженцев, 1 кандидат выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 1 — ВПП «Родина»; 1 – ЯРО ПП ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

Впервые проголосовал молодой избиратель 18-летний Максим Половников, работник ИП (автосервис). Председатель УИК №435 Анна Богатина поздравила молодого избирателя с ответственным гражданским шагом в его жизни.



Таким образом, в избирательные бюллетени внесены десять кандидатов на должность главы пос. Усть-Нера:

Егоров Афанасий Степанович, 1974 года рождения, образование – высшее, Общество с ограниченной ответственностью «Поиск плюс», заместитель генерального директора, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Ефимов Василий Вениаминович, 1955 года рождения, образование – высшее, Оймяконское отделение Акционерного общества «Магаданэнергосбыт», инженер-инспектор, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Крыловецкая Светлана Владимировна, 1975 года рождения, образование – высшее, Оймяконский филиал Акционерное общество «Теплоэнергосервис», ведущий специалист охраны труда и производственного контроля, самовыдвижение;

Максимов Иван Егорович, 1979 года рождения, образование – высшее, временно неработающий, выдвинутый Якутским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Митрофанов Евгений Александрович, 1982 года рождения, образование — среднее профессиональное, Общество с ограниченной ответственностью «Север», начальник базы, самовыдвижение;

Паскал Георгий Николаевич, 1980 года рождения, образование – высшее, временно неработающий, самовыдвижение;

Понамарчук Виктория Николаевна, 1976 года рождения, образование – высшее, Государственное бюджетное учреждение Оймяконская центральная больница, главный бухгалтер, депутат Улусного (районного) Совета депутатов МО «Оймяконский улус (район)», самовыдвижение;

Сапегина Елена Ивановна, 1975 года рождения, образование – высшее, Управление финансов МО «Оймяконский улус (район)», Заместитель руководителя, самовыдвижение;

Федосеев Вячеслав Николаевич, 1970 года рождения, образование – высшее, Администрация МО «Поселок Усть-Нера», ведущий специалист, выдвинут Всероссийской политической партией «Родина», член Всероссийской политической партии «Родина»;

Шишман Ирина Николаевна, 1981 года рождения, образование — среднее профессиональное, Администрация муниципального образования «Поселок Усть-Нера», главный специалист жилищного фонда, выдвинута Якутским региональным отделением Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

