Начались выборы главы Мельжехсинского 3-го наслега в Мегино-Кангаласском улусе

В соответствии с законодательством ровно в 8.00 час. утра открыл свои двери для избирателей избирательный участок N266 в с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса. День выборов на участке начался с исполнения Гимна Российской Федерации.

Всего в списки избирателей включены 328 избирателей.

Напомним, что на досрочных выборах главы наслега участвуют четыре кандидата, в т.ч. три самовыдвиженца и один кандидат выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Атласова Мира Спиридоновна, 1967 года рождения, образование высшее, заместитель главы СП «Мельжехсинский 3-й наслег», самовыдвижение;

Свинобоев Мирон Анатольевич, 1975 года рождения, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Свинобоев Николай Николаевич, 1979 года рождения, образование высшее, директор МБОУ «Томторская СОШ им. Братьев Г.А. и А.А. Пономаревых», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Стручков Филипп Александрович, 1989 года рождения, образование высшее, и.о. директора МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа им. М.Е. Попова», самовыдвижение.

На избирательном участке присутствуют наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты республики.

Явка избирателей на досрочных выборах главы Мельжехсинского 3-го наслега Мегино-Кангаласского улуса на 10.00 час. составила 23,48 %.