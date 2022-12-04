Начались выборы главы Мельжехсинского 3-го наслега в Мегино-Кангаласском улусе
В соответствии с законодательством ровно в 8.00 час. утра открыл свои двери для избирателей избирательный участок N266 в с. Томтор Мегино-Кангаласского улуса. День выборов на участке начался с исполнения Гимна Российской Федерации.
Всего в списки избирателей включены 328 избирателей.
Напомним, что на досрочных выборах главы наслега участвуют четыре кандидата, в т.ч. три самовыдвиженца и один кандидат выдвинут ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Атласова Мира Спиридоновна, 1967 года рождения, образование высшее, заместитель главы СП «Мельжехсинский 3-й наслег», самовыдвижение;
Свинобоев Мирон Анатольевич, 1975 года рождения, образование высшее, временно неработающий, самовыдвижение, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Свинобоев Николай Николаевич, 1979 года рождения, образование высшее, директор МБОУ «Томторская СОШ им. Братьев Г.А. и А.А. Пономаревых», выдвинут Местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Мегино-Кангаласском улусе Республики Саха (Якутия), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
Стручков Филипп Александрович, 1989 года рождения, образование высшее, и.о. директора МБОУ «Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа им. М.Е. Попова», самовыдвижение.
На избирательном участке присутствуют наблюдатели от кандидатов и Общественной палаты республики.
Явка избирателей на досрочных выборах главы Мельжехсинского 3-го наслега Мегино-Кангаласского улуса на 10.00 час. составила 23,48 %.
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