начались рейды ГАИ

В целях предупреждения и профилактики дорожно-транспортных происшествий Госавтоинспекция г. Якутска с 05 по 07 июля будет проводить рейдовые мероприятия по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортных средств в состоянии опьянения, а также по выявлению грубых нарушений ПДД.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии по номерам: 127, 47-35-69 или 02.

Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь.