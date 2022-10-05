Начались гастроли Театра Коми в Якутске

Молодёжный театр Республики Коми 5 октября открыл гастроли в Якутске. Гастроли продлятся до 9 октября. На показе первого спектакля коллектив поприветствовал первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав Левочкин.

— Эти уникальные в своем роде обменные гастроли стали возможны благодаря федеральной программе «Большие гастроли», которая позволяет региональным театрам обмениваться творческими идеями, отправлять свои коллективы для знакомства со зрителями и культурой регионов всех уголков нашей страны. И, безусловно, встречать коллективы у себя. В знак признательности, что наши коллеги и друзья из Коми преодолели такое большое расстояние и приехали для встречи со зрителями Якутска, мы вручаем труппе театра Благодарность министерства культуры и духовного развития Якутии и наше издание национального эпоса, который является символом нашей культуры. Надеемся, что наше сотрудничество будет крепнуть, — отметил Левочкин.

С ответным словом выступил директор Молодежного театра Коми Михаил Матвеев, который назвал гастроли историческим событием, поскольку подобного опыта взаимодействия между регионами еще не было.

— Гастроли проходят впервые. ТЮЗ Якутии был у нас в начале лета, был очень теплый зрительский прием. Эти гастроли показали, что всё возможно — проехать половину страны, расставить декорации, показать спектакли, получить зрительскую любовь… С таким же чувством мы приехали к вам в Якутск, преодолев восемь тысяч километров, и привезли свои лучшие спектакли, — сказал он.

В рамках «Больших гастролей» театр представит якутянам два лучших репертуарных спектакля «Игра в фанты» и «СКТВКР». Все показы пройдут на сцене якутского ТЮЗа.