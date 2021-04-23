Начались досрочные выборы главы Нерюнгринского района

SakhaLife.ru.

В Нерюнгринском районе стартовали досрочные выборы кандидатов на пост главы района. Жителям предстоит выбирать из четырех кандидатов в течение трех дней, сообщает ЯСИА.

«По району открыты 33 участковых избирательных комиссий. Они работают в городе Нерюнгри, поселках Чульман, Серебряный бор, Беркакит, Хани, Иенгра и Золотинка. Все отрылись ровно в восемь утра, все работают, наблюдатели на местах. Требования Роспотребнадзора, нормы закона исполнены. Все пока спокойно», — сообщила ЯСИА председатель Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии Мария ФЕДОРОВА.

Депутат Ил Тумэна, генеральный директор ООО «Нерюнгрипромстрой» Андрей ДОРОГАНЬ выдвинут партией ЛДПР.

Юрисконсульт МУП МО «Нерюнгринский район» «Переработчик» Андрей ЛЕГЧИЛО идет на выборы от партии «Справедливая Россия».

Валерий РИГА является представителем партии «Гражданская платформа». Он работает в АО «Лифтремонт» заместителем директора по общим вопросам.

Директор департамента по работе с персоналом компании «Якутуголь» Роман ШЕГЕЛЬНЯК выдвинут на выборы партией «Единая Россия».

Самовыдвиженцам Александру НИКОНОВУ и Тимуру ПРИГОДА отказано в регистрации.