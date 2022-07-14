Начали очистку озеро Сайсары в Якутске

На озере Сайсары проводят санитарную очистку водоема и прибрежной зоны от крупного мусора. Также в тестовом режиме на оз. Сайсары опробовали установку по аэрации воды, для принудительного насыщения ее кислородом. тгк ЯКУТСК @YakutskRF

Фото: Якутия 24 Источник: тгк ЯКУТСК

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