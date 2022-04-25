Начали курсировать суда на воздушной подушке по маршруту Якутск — Нижний Бестях

Уважаемые пассажиры!

25 апреля 2022 года начали курсировать скоростные суда на воздушных подушках по маршруту Якутск (203 мкр, Ларионова,16) — Нижний Бестях (речной вокзал ЖДЯ). Рейсы осуществляются каждые полчаса.

В паводковый сезон будет действовать социальный тариф – 1500 рублей с пассажира, во время навигации тариф составит 500 рублей. Предусмотрена 20%-ная скидка для следующих категорий граждан: ветеранов ВОВ, тыла, труда, участников боевых действий и многодетных семей. Действует программа лояльности «Свои» от АКБ «Алмазэргиенбанк».

Суда «Нептун» компании «Ленатурфлот» способны передвигаться как по льду, так и по воде и суше. Несмотря на свои габариты, вездеход может развивать скорость до 80 км/ч, благодаря чему, путь из Якутска до Нижнего Бестяха занимает порядка 20 минут.

Справки по тел. 89679250006, ООО «Ленатурфлот».



