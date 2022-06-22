Началась реконструкция автодороги «Умнас»
Региональная дорога «Умнас» является одним из важнейших
магистральных направлений, и одним из самых популярных туристических
маршрутов. Это автодорога, ведущая к излюбленным местам отдыха
жителей и гостей республики – к Ленским и Синским столбам, историческим
селам Еланка и Синск, когда-то входящих в Иркутско-Якутский почтовый
тракт, множеству туркомплексов, раскинувшихся на левом берегу
прекрасной реки Лена, единственному в мире зоопарку, работающему в
условиях северного экстремально холодного климата – «Орто Дойду», а
также к другим замечательным местам.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»
начались подготовительные работы по реконструкции участка с 11,8 км по 20
км автодороги «Умнас». В данный момент идет разработка геодезической
разбивочной основы — это один из основных документов, который
подготавливается в ходе инженерно-геодезических работ.
Напоминаем, что в комплекс строительных работ включено уширение
проезжей части до четырех полос, дорожные удерживающие боковые
ограждения барьерного типа в одностороннем и двустороннем исполнении.
Для укрепления земляного полотна будут применены габионные
конструкции, геосинтетические материалы, сорбционные маты и цемент. Для
безопасности и удобства жителей, на участках автомобильной дороги будут
установлены шумозащитные экраны, двухстороннее электроосвещение на
протяжении всей дороги, для движения пешеходов от остановочных
площадок к жилым зонам предусмотрено устройство тротуаров с
перильными ограждениями по обе стороны.
Срок реконструкции 2022-2024 гг.
+7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий