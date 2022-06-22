Началась реконструкция автодороги «Умнас»

Региональная дорога «Умнас» является одним из важнейших

магистральных направлений, и одним из самых популярных туристических

маршрутов. Это автодорога, ведущая к излюбленным местам отдыха

жителей и гостей республики – к Ленским и Синским столбам, историческим

селам Еланка и Синск, когда-то входящих в Иркутско-Якутский почтовый

тракт, множеству туркомплексов, раскинувшихся на левом берегу

прекрасной реки Лена, единственному в мире зоопарку, работающему в

условиях северного экстремально холодного климата – «Орто Дойду», а

также к другим замечательным местам.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

начались подготовительные работы по реконструкции участка с 11,8 км по 20

км автодороги «Умнас». В данный момент идет разработка геодезической

разбивочной основы — это один из основных документов, который

подготавливается в ходе инженерно-геодезических работ.

Напоминаем, что в комплекс строительных работ включено уширение

проезжей части до четырех полос, дорожные удерживающие боковые

ограждения барьерного типа в одностороннем и двустороннем исполнении.

Для укрепления земляного полотна будут применены габионные

конструкции, геосинтетические материалы, сорбционные маты и цемент. Для

безопасности и удобства жителей, на участках автомобильной дороги будут

установлены шумозащитные экраны, двухстороннее электроосвещение на

протяжении всей дороги, для движения пешеходов от остановочных

площадок к жилым зонам предусмотрено устройство тротуаров с

перильными ограждениями по обе стороны.

Срок реконструкции 2022-2024 гг.