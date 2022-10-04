Началась регистрация волонтеров зимних спортивных игр «Дети Азии»

Желающие стать волонтером могут подать заявку до 4 ноября.

Желающие стать волонтером II зимних международных спортивных игр «Дети Азии — 2023» могут подать заявку до 4 ноября. Около тысячи добровольцев планируют задействовать сразу в нескольких направлениях для организации соревнований, визитов и пребывания гостей, сообщает ЯСИА.

Волонтерская программа предстоящих игр пройдет в несколько этапов. Приём заявок стартовал сегодня и продлится до 4 ноября. Затем волонтеры пройдут тестирование и собеседование. Итоговые списки добровольцев будут сформированы до 5 декабря ко Дню добровольца России.

«Чтобы участники и гости этих престижных международных соревнований чувствовали себя максимально комфортно, в Кузбассе планируется привлечь около 1000 волонтеров. Заявки могут подать все желающие в возрасте от 16 лет. Основными функциональными направлениями их деятельности будут помощь в организации соревнований, церемоний награждения, открытия и закрытия, встреча и сопровождение делегаций и участников на спортивных объектах, лингвистические услуги и развлечение зрителей. Все волонтеры будут обеспечены брендированной экипировкой, питанием и страховкой», — сообщили в дирекции II зимних международных спортивных игр «Дети Азии — 2023».

Для подачи заявки необходимо зарегистрироваться на портале, выбрав мероприятие «Дети Азии в Кузбассе».

В 2023 году II зимние международные спортивные игры «Дети Азии — 2023» пройдут с 23 февраля по 5 марта сразу в четырех городах: Кемерове, Новокузнецке, Междуреченске и Таштаголе. В обязательную программу игр вошли соревнования по лыжным гонкам, шорт-треку, хоккею, сноуборду, горнолыжному спорту, фигурному катанию на коньках, прыжкам на лыжах с трамплина. Впервые включены керлинг, фристайл, конькобежный спорт. Также проведут показательные соревнования по волейболу на снегу и киберспорту. По предварительной информации, в соревнованиях примут участие порядка 1000 спортсменов