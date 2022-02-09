09.02.2022
17:07
97
Спорт
Началась регистрация на ледовый пробег «Кубок Водоканала»
27 марта 2022 года очередной ЛЕДОВЫЙ ПРОБЕГ «Кубок Водоканала». В этом году соревнования планируется провести в прибрежной зоне 202 и 203 микрорайонов Якутска. Дистанции пробега – 3, 10 и 21 км. Участвовать может любой желающий, достигший возраста 12 лет (будут разные возрастные группы). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://reg.place/events/yvdkrun2022. Ледовый пробег «Кубок Водоканала», проводится согласно календарному плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий АО «Водоканал» г. Якутска на 2022 год.
Источник: Пресс-служба АО Водоканал
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