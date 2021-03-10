10.03.2021
22:08
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Началась регистрация на «Dota 2 Yakutian Championship»

С 10 марта 2021 началась регистрация на киберспортивный турнир «Dota 2 Yakutian Championship», организуемый в рамках молодежного фестиваля MUUS uSTAR.

Команды со всей Республики Саха (Якутия) получат возможность побороться за призовой фонд в размере 155 000 рублей.

Онлайн этап пройдет с 18 по 21 марта, а очный финал турнира — 26 марта 2021 года.

Регистрация команд будет проводится до 20:00 часов 17 марта в группе ВК: https://vk.com/baza1_ykt

Всю информацию о Фестивале MUUS uSTAR можно узнать на сайте muusustar.ru. Генеральным партнером Фестиваля является компания «Эльгауголь».

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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