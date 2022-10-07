Началась регистрация для участия в проекте «Страна мастеров»

Стартовала регистрация для участия в проекте содействия молодежной занятости «Страна мастеров»

Хотите стать предпринимателем или оформить статус самозанятого, но не знаете, с чего начать? Переходите на официальный сайт проекта «Страна мастеров» для того, чтобы узнать подробности федеральной инициативы, или же сразу заполняйте регистрационную форму по ссылке: http://master.worldskills.ru/user/login

Проект Минтруда России «Страна мастеров», оператором которого выступает Агентство развития навыков и профессий, направлен на персональное сопровождение молодых людей от 16 до 35 лет для реализации предпринимательских навыков, включая оформление в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Важным условием участия является наличие подтвержденной квалификации и отсутствие самозанятого гражданина или оформления в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства.

В этом году участниками инициативы станут не менее 30 тыс. человек из регионов России. От Республики Саха (Якутия) участками станут около 200 граждан от 16 до 35 лет.

От выбора направления до получения первого заказа и прибыли каждого участника будут сопровождать опытные наставники тьюторы – представители образовательной организации среднего профессионального образования, образовательной организации высшего образования, представитель промышленного предприятия или высокотехнологичного бизнеса, физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», представитель субъекта малого и среднего предпринимательства, представитель научной организации или иных организаций, являющихся носителем профессиональной практики и необходимой компетенции. В этой связи, также приглашаем к участию потенциальных тьюторов.

Проект «Страна мастеров» реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Контактные данные по вопросам участия – 8(924)172-37-41, дирекция анализа и управления данными.