Началась проверка владельцев оружия

За неделю на территории республики правоохранительными органами изъято 74 единицы оружия за допущенные владельцами нарушения.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Республике Саха (Якутия) совместно с региональным МВД на территории Якутии проводят профилактические мероприятия с владельцами огнестрельного оружия.

Так, за неделю работы в республике было проверено 903 владельца гражданского оружия, выявлено 102 нарушения правил его оборота, изъято 74 единицы оружия. На добровольной основе населением сдано 42 единицы оружия.

Важно отметить, что чаще всего владельцы привлекаются к ответственности за нарушение правил хранения, ношения, сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет, правил перевозки и транспортирования.