Началась прививочная кампания против гриппа

В Якутске проводятся плановые мероприятия по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, пик распространения которых выпадает на осенний период и зимние месяцы.

В поликлиниках столицы идет прививочная кампания против гриппа. Прикрепленное население может получить профилактическую прививку против гриппа в прививочном кабинете после допуска врача. Также в поликлиниках сформированы 135 прививочных бригад для вакцинации населения в организованных коллективах.

«Своевременно проведенная прививка от гриппа, поможет организму правильно реагировать на возбудитель болезни и сделает его менее восприимчивым. Вакцинация помогает снизить последствия заболевания, уменьшает риск появления осложнений и предотвращает его активное распространение», — отметила главный специалист по санитарно-эпидемиологической работе управления здравоохранения города Якутска Ирина Стручкова.

Как рассказала Ирина Александровна, каждый год состав отличается в зависимости от разновидностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. «В достаточном объеме получена вакцина «Совигрипп», которая на сегодняшний день считается одним из наиболее эффективных. Вакцинация — надежный способ защитить свой организм от опасного вируса и других заболеваний», — добавила специалист.

По словам медицинских работников, вакцинация значительно снижает риск заражения гриппом. У людей с ослабленным иммунитетом в случае болезни грипп протекает в легкой форме и не приводит к осложнениям. Чтобы вакцина дала максимально положительный результат, горожанам не стоит откладывать до наступления сезона простуд. Организм должен успеть сформировать иммунитет к заболеванию, так как на формирование иммунитета к вирусу требуется 14 дней, сообщили в управлении здравоохранения города Якутска.