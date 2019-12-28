Началась подготовка к I Всемирному конгрессу якутян

Первый заместитель председателя Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха Александр ЖИРКОВ 26 декабря провел первое организационное заседание инициативной рабочей группы по подготовке и проведению Всемирного конгресса якутян.

О проведении этого знакового в истории современной Якутии мероприятия было заявлено 21 декабря 2019 года на церемонии завершения Года консолидации в Якутии и объявления главой республики 2020 года Годом патриотизма.

Цель проведения мероприятия – объединение якутян, живущих за рубежом. «Конгресс призван представлять и защищать наши интересы, способствовать нашим культурным, научным, образовательным связям c родиной соотечественников, проживающих за рубежом, популяризировать в мире историю и культуру народов Республики Саха (Якутия)», — подчеркнул первый вице-спикер Ил Тумэна.

По предложению Александра Жиркова на пост почетного председателя Всемирного конгресса якутян выдвинута кандидатура первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила НИКОЛАЕВА.

Состав рабочей группы, которую возглавил первый вице-спикер Ил Тумэна, будет состоять из представителей правительства и парламента республики, Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, зарубежных диаспор, а также творческих союзов и общественных организаций республики.

Рабочая группа приступила к составлению «дорожной карты» мероприятия, устанавливаются связи с соотечественниками, проживающими за рубежом, начался сбор предложений по подготовке к первому Всемирному конгрессу якутян.