Началась подготовка эпохальной постановки «Ньургун Боотур»

С начала открытия 52-го сезона творческого коллектива театра оперы и балета готовится к новой масштабной постановке под руководством Андрея Борисова — оперы-олонхо М. Жиркова, Г. Литинского «Ньургун Боотур».

Показ которой запланирован на 6 декабря на Новой сцене Большого театра России в Москве, как завершающий этап празднования знаменательного события — 100-летия ЯАССР.

10 августа из Москвы прибыл дирижер-постановщик спектакля Константин Хватынец. Дирижер сразу же начал работу над нотным материалом с солистами оперы, хором и оркестром.

11 августа состоялась первая встреча художественного руководителя постановки «Ньургун Боотура» Андрея Борисова, художника-постановщика Михаила Егорова с дирижером-постановщиком Константином Хватынцом. На встречу был приглашен главный дирижер театра оперы и балета Николай Пикутский.