15.11.2020
16:56
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Общество

В Якутии идет традиционная добыча льда

В Якутии началось традиционное сезонное занятие — заготовка льда. Исконно мужское занятие, мальчики в деревнях с малу приучены добывать воду в замороженном виде. О пользе для здоровья талой воды стали говорить не так давно, а вот якуты знали о живой силе исстари. Возможно и Тыгыновы силачи набирали мощь именно из такого природного источника.

Можно только удивляться: из века в век технологии добычи льда не меняются.

И в таком деле юмор не помеха: некоторые любят разнообразить довольно тяжелое занятие игрой.

И конечный результат — аккуратные штабеля чистой воды по-якутски.

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Меня сегодня поперло на посты😆😆. Видимо соскучилась по писанине за 4 дня, что не писала.😊 Начинаем помаленьку готовиться к зиме. Лед оказывается пока еще тонковатый… Но мы уже соскучились по прозрачной талой водичке. Ведь вода с озера не такая прозрачная и вкусная. У талой воды даже вкус совсем другой… Вот что я нарыла в интернете: Мнение, что талая вода – мертвая, в корне неверно. Она содержит все те же вещества и компоненты, что и обычная питьевая. Лед имеет очень простой состав, но, при этом, поразительную особенность — способность давать талую воду, которая обладает крайне высокой биологической активностью. От ее качества и состава зависит наше здоровье. Она, по своему составу, в разы чище обычной. Не содержит тяжелый и опасный для здоровья водород (дейтерий), в ней нет высокой концентрации растворенных солей. Среди других полезных свойств ледниковой воды является накопление легкого водорода (протия). За счет него, она более подвижна и жизнеспособна и ускоряет биологические процессы в организмах человека и млекопитающих. Так что вот так… Заготавливаем лед и пьем хорошую воду☺. А также зимой стираем этой же водой и моемся в бане ею же… Поэтому готовить лед нашему папе приходится мноого… #готовимсякзиме #заготовкальда #скорозима

A post shared by Оксана Хурда (@oksanakhurda) on

Фото: Соцсети
Источник: Соцсети
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