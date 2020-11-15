В Якутии идет традиционная добыча льда

В Якутии началось традиционное сезонное занятие — заготовка льда. Исконно мужское занятие, мальчики в деревнях с малу приучены добывать воду в замороженном виде. О пользе для здоровья талой воды стали говорить не так давно, а вот якуты знали о живой силе исстари. Возможно и Тыгыновы силачи набирали мощь именно из такого природного источника.

Можно только удивляться: из века в век технологии добычи льда не меняются.

И в таком деле юмор не помеха: некоторые любят разнообразить довольно тяжелое занятие игрой.

И конечный результат — аккуратные штабеля чистой воды по-якутски.