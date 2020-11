В Якутии идет традиционная добыча льда

View this post on Instagram

#САХАКЕРЛИНГ😂😂😂 #сахакерлинг #муусылыыта #нанотехнологии #новыйсахакерлинг #сахамындыр #респектиуважуха До5оттоор бу маннык бириэмэгитин бэьиэлэйдик уонна туьалаахтык атаарын😂😜😅😅😅👌🏼👍🏼